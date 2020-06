“I giovedì del welfare”: Tre nuovi webinar sul lavoro post-Covid

Si tratta di "I giovedì del welfare", un ciclo di tre webinar che nel mese di luglio, nel pomeriggio del giovedì, si concentreranno sulle problematiche e le possibili soluzioni di aspetti specifici nella gestione del personale dopo l'emergenza sanitaria legata al Covid-19: lavoro in remoto, welfare per la gestione della crisi, come superare lo stress post traumatico.

Gli incontri sono rivolti in particolare agli imprenditori di piccole e medie imprese, agli HR manager e a chi, in generale, si occupa della gestione del personale.

• 16 luglio 2020 - Covid-19, un potenziale evento traumatico

Il primo webinar è in programma giovedì 2 luglio dalle ore 16.30 alle 18.30 e sarà dedicato a Smartworking, telelavoro o lavoro (forzato) a distanza? Le prospettive del lavoro agile dopo il COVID-19. La riflessione parte dalle domande: come riorganizzarsi perché il lavoro agile sia fattore di vantaggio tanto per l'impresa quanto per il lavoratore? Come si attiva un contratto di lavoro agile? A intervenire sarà Emmanuele Massagli, presidente di ADAPT (Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali) e di AIWA (Associazione Italiana Welfare Aziendale), esperto di pedagogia del lavoro, sistemi di welfare e relazioni industriali.

Le iscrizioni vanno inviate entro il 30 giugno 2020 compilando il format presente sul sito www.welfare.cafe, che rappresenta il punto di riferimento per tutte le informazioni e gli aggiornamenti.

IL PROGETTO Welfare Café si è sviluppato nel 2019 su iniziativa di Unione Industriale Biellese e Confindustria Canavese, insieme a Il Filo da Tessere e Il Quinto Ampliamento, con l’obiettivo di diffusione del welfare, anche quello di produttività. E’ stato finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito della Strategia regionale We.Ca.Re., attraverso il Bando “Disseminazione e diffusione del welfare aziendale tramite enti aggregatori”.

L’obiettivo del progetto è fornire un’adeguata informazione e formazione alle aziende ed ai lavoratori sui vari benefici nell’introduzione del welfare dal punto di vista fiscale-previdenziale e per quanto riguarda la gestione delle risorse umane; favorire la costruzione di sinergie stabili fra le imprese stesse, che sono gli attori fondamentali per lo sviluppo di forme di welfare aziendale, ma anche fra le imprese e altri soggetti pubblici o privati del territorio e creare così un vero e proprio welfare aziendale territoriale.

Welfare Café si rivolge alle aziende dei territori, le persone e le famiglie, le realtà del terzo settore.