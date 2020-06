Nel pomeriggio del 29 giugno vengono avvistati due soggetti sospetti in Basso Biellese notati e subito segnalati da alcuni residenti della zona che temevano si trattasse di persone malintenzionate.

Immediate le ricerche del Norm di Cossato e della stazione Carabinieri di Candelo. Dopo attento pattugliamento i sospetti venivano rintracciati: si tratta di un falso allarme, erano due giovani che a piedi giravano in zona dopo essere rimasti in panne con un ciclomotore.