Esce di strada, rompe una tubazione del gas ma non si ferma

Ha sentito un incidente sulla strada, è uscito di casa e ha constatato che l'auto non era più presente ma nell'urto si era rotta la tubazione del gas. Alle 17,30 di ieri pomeriggio a Ponderano, il proprietario è stato costretto ad allertare i soccorsi.

Vigili del Fuoco e Carabinieri si sono recati in via Crosa. La tubazione, di proprietà della rete 2 Gas, è stata messa in sicurezza. Purtroppo il proprietario dell'abitazione non è riuscito a scorgere ne il numero di targa ne l'auto pirata che ha fatto il danno.