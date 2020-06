Dolore ai funerali per il 76enne investito a Sandigliano, presenti anche gli Alpini per l'ultimo saluto

Dolore e partecipazione questo pomeriggio, 30 giugno, a Sandigliano per i funerali di Franco Garella, l'uomo di 76 anni rimasto vittima di un investimento pedonale più di una settimana fa. A porgere l'ultimo saluto i familiari, gli amici e le penne nere di Gaglianico e Sandigliano, presenti all'interno della chiesa parrocchiale di Sandigliano.

Il tragico incidente era avvenuto il 20 giugno scorso, intorno alle 10, nella centralissima via Gramsci: il pensionato stava attraversando la strada quando è stato investito da una Mercedes che non gli ha lasciato scampo. Anche oggi la comunità biellese si è stretta attorno alla sua famiglia per una morte che lascia ancora attoniti chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.