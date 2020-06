Autista di mezzi pesanti beccato con alcol in corpo. I Carabinieri denunciano un 40enne

Fermato alla guida di un mezzo pesante con tasso alcolico in corpo. I Carabinieri della stazione di Candelo, a seguito di servizi di perlustrazione a contrasto di sostanze alcoliche e stupefacenti, hanno sorpreso un'autista di un camion, un uomo residente nel milanese di 40 anni, che stava bevendo birra all'interno del mezzo poco prima di mettersi alla guida. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio nel parcheggio del supermercato Il Gigante in via Matteotti a Gaglianico.

Immediatamente fermato, l'autista è stato portato negli uffici del comando provinciale di Biella e sottoposto all'alcol test, al quale è risultato positivo con un tasso di 1 gr/lt. Immediatamente gli è stata ritirata la patente e il mezzo verrà riaffidato alla ditta di prodotti alimentari proprietaria. L'uomo verrà denunciato e rischia fino ad un anno e mezzo di sospensione del permesso di guida e 4.800 euro di multa. Ricordiamo che gli autisti di mezzi pesanti devono avere un tasso alcolico pari a zero.