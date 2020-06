Maturità, Azzolina promuove studentessa biellese: “Elaborato su turismo sostenibile valorizza temi attuali”

Un progetto di impresa per una piccola azienda ricettiva che punta sul turismo sostenibile e responsabile nel borgo di Furore, sulla costiera amalfitana. È l’elaborato portato all’Esame di Stato da Alessia, studentessa della classe 5D dell'Istituto di Istruzione Superiore Gae Aulenti di Biella.

Alessia, dopo l’Esame di Stato del I ciclo, si è iscritta all'Istituto professionale per seguire le sue inclinazioni, “manifestando nel suo percorso grande capacità di sostegno verso i compagni in difficoltà”, raccontano i professori. Il progetto presentato per la Maturità fa del rispetto della cultura locale, del principio della qualità totale e dell’impiego di fornitori locali i suoi punti forza. La sostenibilità del progetto non è solo ecologica, ma anche economica, seguendo il principio del fair price, secondo il quale parte del ricavato viene reinvestito in opere, infrastrutture e iniziative a beneficio della comunità locale, in un’ottica di equità intergenerazionale.

Quella di Biella è una delle storie raccolte dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito della campagna #LaScuolaNonSiFerma, durante la quale sono state pubblicate sul sito istituzionale le esperienze che le scuole hanno messo in campo nel corso del lockdown. Campagna proseguita poi anche durante gli Esami. “Alessia ha dimostrato grande spirito di iniziativa: il suo business plan è realistico ed esaustivo, completo di piano degli investimenti, piano finanziario e di un’indagine di mercato condotta sul campo, contattando direttamente le strutture ricettive sul posto per saggiare la qualità e la natura dell’offerta già esistente”, spiega il professor Riccardo Ongaretto, presidente della commissione d'esame.

“Voglio complimentarmi con Alessia per il suo progetto innovativo, che fa del rispetto dei luoghi, delle culture e delle tradizioni locali il suo punto di riferimento – commenta la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina –. Nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, inviate alle scuole la scorsa settimana, rientrano l’educazione ambientale, la sostenibilità, la conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. Principi che ho ritrovato tutti nell’elaborato di Alessia alla quale auguro di poter realizzare i suoi sogni dopo il diploma. Sono certa che farà molta strada”.