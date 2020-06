Conto alla rovescia per #riparTiAmo Biella, i parcheggi blu saranno gratuiti per il rilancio dello shopping

Ancora una novità in arrivo per il #riparTiAmo Biella, il progetto lanciato per sostenere i pubblici esercizi. Dopo le iniziative per l’estensione dei dehors lungo strade e dopo aver dato la possibilità a tutti i commercianti di via Italia al sabato di esporre e promuovere i propri prodotti con installazioni temporanee esterne ai negozi, sempre per il rilancio dello shopping del centro storico l’amministrazione Corradino ha raggiunto un accordo con Bi-Park, gestori delle zone blu a pagamento, per mantenere gratuiti tutti gli stalli nei quattro sabati del mese di luglio.

Questa azione vuole essere un ulteriore contributo non solo per i negozianti ma anche per invogliare i cittadini di Biella e dei paesi limitrofi a riscoprire le vie del centro. I sabati interessati dalla completa gratuità delle aree blu di tutta la città sono i seguenti: 4 luglio, 11 luglio, 18 luglio e 25 luglio. Spiega il vicesindaco e assessore alla Viabilità Giacomo Moscarola: “Dopo l’iniziativa dello scorso Natale, è in accoglimento delle tante richieste pervenute da cittadini e commercianti, per i quattro sabati di luglio abbiamo raggiunto un accordo per rendere gratuite tutte le zone blu della città. Abbiamo lavorato alacremente per venire incontro a questa giusta ri-chiesta per aiutare il commercio provato dai duri mesi del lockdown. A partire da questo weekend, per i quattro sabati di luglio si potrà parcheggiare in centro città utilizzando gratuitamente le aree blu. E’ l’ennesimo segnale concreto di vicinanza di questa amministra-zione a cittadini e commercianti dopo i dehors e la chiusura al traffico di via Italia con la possibilità di esporre i prodotti. I contatti con BiPark sono costanti e mi auguro di rendere strutturale questa iniziativa anche nei prossimi anni”.

Aggiunge l’assessore al Commercio Barbara Greggio: “Nell’ottica di un progetto di rilancio dello shopping è importante oltre a garantire l’esposizione esterna alle nostre attività commerciali anche la possibilità di parcheggio e di pedonalizzazione, per un’esperienza di shopping agevole e senza l’assillo del parchimetro. L’operazione è estesa a tutti gli stalli blu della città, invitiamo tutti a usufruire di questa importante opportunità lungo le nostre vie”.