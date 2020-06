Collegio dei Geometri: Premiati 6 professionisti

Lo scorso 25 giugno si è svolta a Città Studi l’annuale Assemblea degli Iscritti del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Biella. Tale evento si è svolto con i saluti e la relazione del Presidente, Geom. Marcello Mazzia Piciot, seguita dalla relazione contabile del Tesoriere Geom. Giuseppe Fazzari con la relativa approvazione del rendiconto consuntivo 2019 e preventivo 2020. A tali interventi sono susseguiti quelli del Delegato Cassa, nonché del Consigliere Nazionale Geom. Livio Spinelli, del Presidente del Consiglio di Disciplina territoriale Geom. Vittorio Ezio Brombin e dei Coordinatori delle Commissioni, Geom. Marco Turinetti e Geom. Luca Basso. Durante il periodo di sospensione delle attività dovuto all’emergenza COVID-19, il Consiglio dei Geometri e Geometri Laureati di Biella ha pensato, oltre alle varie attività istituzionali, di coinvolgere i bambini che si trovavano a casa con i loro genitori, nonni o zii geometri chiedendogli di fare un disegno che rappresentasse il loro “geometra del cuore”.

Un’iniziativa curiosa che ha fatto scoprire come i bambini vedano la professione del geometra. Nel corso dell’Assemblea sono stati invitati tutti i bambini partecipanti all’iniziativa a presenziare per il ritiro di un premio. Al riguardo è stato realizzato un roll-up con i loro disegni e ad uno ad uno sono stati chiamati a ritirare un simpatico “cadeau” di cancelleria oltre ad un gustoso buono presso una gelateria locale. I bambini un po’ emozionati hanno gradito con molto piacere sia il fatto di essere invitati ad un evento così importante sia per aver ricevuto un premio per aver svolto un compito. Sempre nel corso dell’Assemblea, alla presenza del Consigliere Nazionale Livio Spinelli, sono state consegnate le onorificenze ai colleghi iscritti: Cometti Alessandro, Cucco Giovanni Battista, Delsignore Alessandro, Loro Piana Aurelio e Stellino Andrea con la medaglia d’argento per i 30 anni di iscrizione all’Albo; ed il Collega Blotto Gianfranco con la medaglia d’oro per i 45 anni di iscrizione all’Albo.

All’Assemblea sono stati invitati ed hanno partecipato, portando il loro importante contributo: la dott.ssa Rita Levis Presidente Ordine Infermieri, la dott.ssa Antonella Tedesco Direttore del Presidio in rappresentanza del Dott. D'Aloia Direttore sanitario ASL Biella; non ha potuto presenziare il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dott. Franco Ferrero.