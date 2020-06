Camburzano, riapre il negozio di alimentari di Via Remmert

Dopo un anno, riapre a Camburzano il negozio di alimentari sito nel fabbricato di proprietà comunale di Via Remmert, accanto alla farmacia.

Alla fine del 2019 il Comune ha indetto un bando per la gestione del negozio, che è stato vinto da Paolo Cordella di Graglia, il quale, dopo un passato da cuoco nel settore alberghiero, inizia questa nuova avventura con il "Nostro Negozietto". "Questo è il nome del negozio - dice Paolo Cordella - un minimarket che vuole dare un sevzio a 360° alla comunità. Offriremo anche casalinghi, prodotti per la casa e l'igiene personale oltre agli alimentari, per i quali puntiamo sulla qualità dei prodotti locali. Abbiamo un banco gastronomia con prodotti a Km 0, come tome e maccagni, e ci appoggiamo a piccoli aziende biellesi che fanno prodotti bio e di alta qualità, in modo da offire prodotti genuini a prezzi buoni".

Una parte della famiglia di Paolo Cordella è di origine sarda, e nel suo negozio ci sarà un angolo di Sardegna: "Al "Nostro Negozietto" la gente troverà pecorini di piccoli caesifici, salsicce ed altri prodotti che arrivano da piccole aziende a conduzione quasi familiare".

Il negozio di Via Remmert ha un soppalco per il quale Paolo Cordella ha già un progetto: "Quando l'emergenza coronavirus sarà terminata la mia intenzione e di fare un internet point".

Il "Nostro Negozietto" sarà inaugurato oggi, martedì 30 giugno, alle 16.