Anche Biella ha la sua antenna 5G. L'installazione è a Chiavazza

E anche Biella ha la sua prima antenna 5G. La zona dove è stata piazzata è nel rione Chiavazza, vicino al cimitero comunale. Il capoluogo di provincia sarebbe il primo ad avere un'installazione già programmata per la quinta generazione. Chiaro è che se diamo uno sguardo al sito di Arpa Piemonte, i cittadini vengono bombardati dalle onde telefoniche ma tutte fino al 4G.

L'antenna di Chiavazza può portare il 2-3-4 e 5G come viene dettagliato dal sito di Arpa Piemonte. A questo punto potrebbe prevedersi altre installazioni in tutta la nostra provincia. Dal comune comunque affermano, per voce dell'assessore Davide Zappalà che "non sappiamo se sia stata attivata per la trasmissione, di certo è stata autorizzata da Arpa Piemonte. E' la stessa azienda che paga Biella per diverse antenne piazzate sul suolo comunale, finora tutte tra i 2 e 4G".