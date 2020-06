AIDO Biella, ospite del Comune di Mezzana, ha incontrato i soci in Frazione Bonda FOTO

Aido, gruppo intercomunale dell'area biellese, ha riunito i soci in Frazione Bonda del Comune di Mezzana, sabato 27 giugno, per la consueta assemblea di approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020. La relazione delle attività ha aperto l'assemblea dopo i saluti del Sindaco, Alfio Serafia, e del Presidente Mauro Ilario Berto.

Il gruppo AIDO biellese si è costituito nel dicembre del 2019, con l'obiettivo di incentivare la raccolta di manifestazioni di volontà alla donazione di organi, tessuti e cellule ed organizzare eventi a favore del dono nei comuni biellesi.

L'attività di sensibilizzazione è partita immediatamente veicolata attraverso un evento musicale con i Gospel Choir Biella e i corner informativi all'Ospedale degli Infermi e in via Italia a Biella. Purtroppo il lock down ha bloccato le altre attività in programma e la diffusione delle notizie è proseguita virtualmente sul sito internet del gruppo.

I volontari ora stanno rimettendo in pista i vari progetti lasciati nel cassetto per coinvolgere la cittadinanza e sensibilizzare la comunità alla consapevolezza del valore del dono e alla cultura della solidarietà.