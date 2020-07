Pray, riapre la piscina estiva Lidia Burocco FOTO

E' riaperta nei giorni scorsi la piscina estiva Lidia Burocco di Pray. Verrà gestita per almeno tre stagioni da In Sport srl, società che si occupa già da diversi anni dell'impianto sportivo Ermenegildo Zegna Trivero nel comune di Valdilana, del pala Giletti di Ponzone e della Rivetti di Biella.

Spiega Fabio Filippini, direttore della struttura: “Abbiamo lavorato senza sosta nelle ultime settimane, anche con condizioni meteo avverse. Con la preziosa collaborazione di tutto il nostro staff siamo riusciti a vincere la corsa contro il tempo, mettendo a disposizione del territorio questo bellissimo impianto, che sopperirà alla chiusura per lavori della vasca di Trivero. Ringraziamo anche Achille Burocco, per la disponibilità mostrata nei confronti di In Sport. Per rendere più rapido l'ingresso, consigliamo di scaricare e compilare il modulo di autocertificazione, che è disponibile sul nostro sito e sulla pagina Facebook In Sport Pray - Piscina L. Baudrocco, così come le norme e i consigli da seguire per accedere all'impianto in sicurezza”. La piscina sarà aperta sette giorni su sette. Nell'impianto si allenerà anche la squadra agonistica di nuoto di Trivero.