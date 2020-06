A Mongrando gli “angeli” della Protezione civile protagonisti nei giorni dell'emergenza Covid-19

Sono stati in campo fin dai primi giorni dell’emergenza rappresentando un supporto fondamentale per tutta la comunità di Mongrando nelle attività di sostegno alla popolazione, alle prese con un virus nuovo quanto insidioso come il Covid-19. Sono gli “angeli” della Protezione civile, capaci di mostrare anche questa volta uno dei volti più belli e genuini del variegato e ricco mondo del volontariato.

Tuta gialla d’ordinanza, a cui hanno dovuto aggiungere mascherine e guanti, i volontari hanno iniziato a prestare servizio a fine febbraio, con un crescendo di attività che ha seguito l’evolversi dell’epidemia da coronavirus. “Abituati a cimentarsi con calamità naturali e a dover per forza di cose rimboccarsi le maniche, prendendo in mano spesso e volentieri badili e altri attrezzi manuali, i volontari si sono trovati questa volta di fronte un altro tipo di emergenza, di carattere sanitario, interfacciandosi con altre fragilità e debolezze – spiega l'assessore alla Protezione civile Daniele Calligaris - Inoltre sono state distribuite le mascherine per tutti a Mongrando donate dal gruppo Marzotto: queste sono state imbustate a due a due dalla Protezione civile e sono state consegnate a tutti abitanti. Alcuni lavori utili alla comunità? Ripulire la strada di via Graglia e via per Donato dagli alberi caduti causa pioggia e vento e i lavori di manutenzione per ripulire il canale della roggia di San Lorenzo con la manodopera di alcuni cittadini volontari".

"Un altro aspetto da evidenziare - sottolinea l'assessore - è l’opportunità di monitorare il fronte di frana con piezometri con l’intervento del geologo Giuseppe Quaglino Giuseppe relativo alle alluvioni che hanno riattivato i fenomeni franosi avvenuti a più riprese negli anni passati, e che hanno interessato il versante a sud della via della Cerchia in frazione San Lorenzo”. Insomma, tanto lavoro ma effettuato con grande dedizione e competenza.