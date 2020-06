Imparare a leggere sardo, piemontese e castigliano con Su Nuraghe

Martedì, 30 giugno alle 21 in videoconferenza - collegamento transoceanico tra Su Nuraghe di Biella e “Antonio Segni” di La Plata (Argentina) - collaborazione di poeti contemporanei per il laboratorio linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant” organizzato dal Circolo Culturale Sardo di Biella per imparare a leggere e scrivere in lingua materna – Su donu de sa vida / Il dono della vita / Ël cadò dla vita / El regalo de la vida di Tore Spanu di Pozzomaggiore (Sassari).

In questi versi semplici, il poeta Tore Spanu richiama il dono della vita, definendola per quello che è: il vero miracolo che abbraccia il mondo. Nel percorso poetico ci sono l'amore, il pianto della nascita, la natura, il sole che gira intorno alla terra. O, viceversa, viene donata a tutti gratuitamente, bisogna viverla nella verità. Questo sonetto termina con "sa coa", la coda, in rima baciata, che dà un forte messaggio: quello di non arrendersi mai, da quando si nasce a quando si muore... Su donu de sa vida Est su donu pius mannu sa vida Su miraculu ch'abbratzat su mundu Est su fruttu de s'amore profundu Est su piantu a primma avvrèschida. Cheret amada in modu giocundu Cun su rispettu, e resa abbellida, Pensade appena cant'est infinida Cun su sole chi li girat in tundu. Sa vida! Chi cun tótta sa natura Nos regàlat de tóttu cun amòre Puru chi si connoscat sa tristura. Est preziosa cando in bonumòre Affrontas sas peleas cun dulzura; Sas veridades vivas cun onòre. Cando si naschet non si morit mai E non t'arrendas… ca sa vida est gai. Tore Spanu, su 14 de lampadas de su 2020 Il dono della vita È il dono più grande la vita Il miracolo che abbraccia il mondo È il frutto d'amore profondo È il pianto alla prima alba. Vuole amata in modo giocondo Con il rispetto, e resa bella, Pensate un po' quanto è infinita Con il sole che le gira in tondo. La vita! Che con tutta la natura Ci regala di tutto con amore Anche se si conosce la tristezza. È preziosa quando in buonumore Affronti le difficoltà con dolcezza ; Le verità vivi con onore. Quando si nasce non si muore mai E non arrenderti… perché la vita è così. Tore Spanu, 14 giugno 2020 Ël cadò dla vita A l’é ’l cadò pì grand la vita Ël miràcol ch’a ambrassa ’l mond A l’é ’l frut ëd n’amor ancreus È l’é ’l pior a la primalba. A la veul esse bin vorsùa an meud giojal Con ël rispet, e rëndùa jolìa, Pënsé ’n frisin vàire ch’a l’é ’nfinìa Con ël sol ch’a-j gira d’antorn. La vita! Che con tuta la natura An argala ’d tut con tanta bin Ëdcò s’i conossoma ’l sagrin. A l’é pressiosa cand an bonimor It fas front a le dificoltà con dosseur Le vrità it je vìves con onor … Cand ch’i nassoma i moroma giamai E rend-te pa ... Përchè che la vita a l’é parèj. Tòre Spanu, ël 14 ëd giugn dël 2020 El regalo de la vida La vida es el regalo más grande El milagro que abraza al mundo. Es el fruto del amor profundo Es el llanto al primer amanecer. Quiere ser amada de una manera juguetona Con respeto, y embellecida, Piensen en lo infinito que es Con el sol girando alrededor. ¡La vida! A través de la naturaleza Nos da de todo y con amor Incluso si se conoce la tristeza. Es preciosa cuando de buen humor. Te enfrentas a las dificultades con dulzura; Las verdades vives con honradez. Cuando naces, nunca mueres Y no te rindas ... Porque la vida es así.