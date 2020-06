Dal Nord Ovest – Schianto terribile sulla Santhià-Carisio, 6 feriti

Schianto terribile sulla A4 nel tratto tra Santhià e Carisio, in direzione Milano. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due auto si sono urtate violentemente tanto che una di queste ha terminato la sua corsa distrutta in mezzo alla carreggiata mentre l'altra si è ribaltata su un lato a ridosso dello spartitraffico.

Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dello scenario e dei veicoli e l’illuminazione dell’area in modo tale da agevolare le operazioni di soccorso dei feriti, in collaborazione con il 118. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti di una Fiat: 2 ricoverati in codice rosso e 3 in codice verde; mentre il conducente dell'altro veicolo ha riportato ferite di lieve entità. Presenti anche Polizia stradale e autostradale.