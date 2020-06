Via Cottolengo, anziana a terra, il marito allerta i soccorsi

Problema in casa per una coppia di anziani residenti in via Cottolengo, al confine tra i comuni di Biella e Gaglianico. Poco prima dell 10 di questa mattina la donna è caduta a terra forse a causa di un malore; il marito nell'impossibilità di rialzarla ha allertato la centrale operativa dei soccorsi.

All'indirizzo sono giunti una squadra dei Vigili del Fuoco e i sanitari dell'ambulanza del 118. La donna è stata prontamente curata e in seguito trasportata all'ospedale di Ponderano per gli accertamenti del caso.