Sala Biellese piange la sua ultima staffetta partigiana, il ricordo del sindaco

Sala Biellese piange la sua ultima staffetta partigiana. Nella giornata di oggi è mancata all'affetto dei suoi cari Maria Martini Zacchero, all'età di 99 anni. Una perdita dolorosa per l'intera comunità del paese come ci spiega il primo cittadino Roberto Blotto: “Era la donna più anziana di Sala. Viene a mancare una figura importante e una preziosa testimonianza degli anni della Resistenza, soprattutto per il ruolo che ha ricoperto in quel tempo storico. Restano a ricordare quei momenti i nostri partigiani Elio, Albino e Serafino, sempre in prima linea a ricordare quei momenti fondamentali per la nostra storia”. Il Santo Rosario verrà recitato stasera, alle 18.20, nella chiesa parrocchiale di Sala Biellese. Sempre qui si terranno i funerali domani, 30 giugno, alle 15.30