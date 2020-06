Lite tra agricoltori, possibili le vie legali

Nella mattina di domenica 28 giugno, per riportare la calma tra due agricoltori del basso Biellese, sono dovuti intervenire i Carabinieri della stazione di Mottalciata. Il contendere era riferito al sistema di irrigazione che i due condividono. La calma è stata subito riportata tra le parti che non si esclude possano a breve risolvere la controversia in sede legale.