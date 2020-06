Incendio in un balcone di via Cucco: a fuoco accessori in legno

Avvolgibili abbassate eppure il tavolino e portafiori in legno hanno preso fuoco e sono bruciati completamente, alzando fiamme fino a un paio di metri. E' successo in via Cucco a Biella Chiavazza alle 19 di questa sera.

Tre mezzi dei Vigili del Fuoco sono immediatamente giunti all'indirizzo e con l'autoscala sono saliti al terzo piano dove le fiamme si vedevano dalla strada. Un capannello di persone ha ripreso l'operazione.

Domato il piccolo incendio è arrivata anche un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Squadra volante per la chiusura temporanea della strada. Fortunatamente nessun intossicato ma tanto scompiglio.