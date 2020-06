Cade lungo il sentiero del Lago della Vecchia, grave escursionista in ospedale

Un escursionista è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Novara per un brutto incidente accaduto sulle montagne biellesi. Ieri pomeriggio l'uomo ha fatto un volo di 4 metri lungo il sentiero che scende dal Lago della Vecchia, poco prima di Rosei riportando un trauma facciale e alla colonna vertebrale. Dopo l'allarme, è stato raggiunto dal Soccorso Alpino che ha provveduto a caricarlo in elicottero per il trasporto in ospedale. Non si conoscono attualmente le sue condizioni di salute.