Buca in via Cernaia, un automobilista si chiede quando avverrà la sistemazione

E' ormai da una settimana circa che gli automobilisti che transitano per via Cernaia si trovano di fronte ad un piccolo restringimento della carreggiata, procedendo in direzione centro città, poco dopo lo svincolo verso il Lanificio Cerruti. Il problema dovrebbe derivare da una mancanza di cubetti in porfido che di fatto avrebbero creato la pericolosa buca, soprattutto per motociclisti o biker.

Il restringimento della carreggiata è segnalato con birilli di colore bianco-rosso, alcuni dei quali già travolti da qualche mezzo. Si può anche notare che già lo stesso punto era stato oggetto di precedente intervento con la posa di catrame. Qualche automobilista spazientito ha chiesto quando verrà ristabilita la normale viabilità.