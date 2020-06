Biella, estate di cantieri: Ecco i luoghi degli interventi previsti tra fine giugno e luglio

Gli ultimi giorni di giugno e il mese di luglio per la città di Biella saranno caratterizzati da una lunga serie di cantieri stradali, al fine di migliorare la viabilità e i sottoservizi.

Il primo intervento urgente si è svolto sabato 27 giugno lungo via Bengasi, per lavori di ripristino alla linea elettrica a seguito di un blackout. Dal 30 giugno al 10 luglio i cantieri si sposteranno su Chiavazza, dove sarà necessaria la chiusura di via della Vittoria, nel tratto tra via Poma e via Coda, per il ripristino dell’asfalto a seguito di uno sprofondamento.

Nel frattempo avanza il cantiere per il rifacimento delle cubettature lungo via Pietro Micca, con dei significativi accorgimenti per la viabilità. Fino al 7 agosto il cantiere si sposta nel tratto compreso tra via Sebastiano Ferrero e via Don Minzoni. Per continuare a consentire l’utilizzo del contro viale di via Pietro Micca, che sarà chiuso in uscita, per tutta la durata dei lavori sarà invertito il senso di marcia di via Boglietti.

Sviluppi in corso anche nel cantiere per il rifacimento delle cubettature lungo via Lamarmora. Concluso il rifacimento dell’area sud della rotonda (Provincia) ora gli operai si concreteranno sulla zona nord. Dal 6 luglio e fino al 14 agosto sarà perciò istituito il divieto di circolazione in via Lamarmora (carreggiata nord) nel tratto compreso tra via Garlanda e via Rosselli (con solo accesso consentito in piazza Unita d’Italia). I lavori comporteranno la chiusura anche di via Eugenio Bona (tratto tra via Oberdan e via Lamarmora); via Gromo e via Garlanda con accesso dedicato solo per residenti e attività commerciali.

Aggiornamenti anche per i lavori dell’estensione del teleriscaldamento in carico alla ditta Engie. Come spiega l’ordinanza n. 414 dal 6 luglio all’1 agosto è istituita la temporanea sospensione della circolazione in via Lazio dal parco verso via Liguria. Dal 27 luglio al 14 agosto sarà il turno di via Liguria con la chiusura della corsia est (scorrimento sud-nord) nel tratto compreso tra via Lazio e via Emilia.

Nelle giornate di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio si segnala un cantiere anche in strada della Nera con chiusura della carreggiata dal Barazzetto a via Juvarra (a scendere).