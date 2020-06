Cordar, Martinazzo è il nuovo presidente: “Primo atto? Mi diminuisco l'indennità”

Cambio della guardia in Cordar. Da meno di un'ora si è conclusa l'assemblea della società biellese per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, che resta con tre membri. Alla presidenza si insedia Gabriele Martinazzo, in quota Forza Italia. Insieme a lui si siedono nel Cda Laura Leoncini, in quota Lega, e Michele Lerro, in quota Partito Democratico. “Sono soddisfatto – commenta a caldo Martinazzo, in passato già alla guida di Atl – e onorato di rivestire questo ruolo. Ringrazio tutto il gruppo provinciale di Forza Italia per avermi sostenuto in questa candidatura: dall'onorevole Roberto Pella passando per il senatore Gilberto Pichetto fino al coordinatore Alberto Fenoglio”.

Il primo atto del neopresidente è la riduzione dell'indennità della sua carica: da 20mila euro a 16mila euro con conseguente aumento della stessa per i consiglieri (da 10 a 12mila ciascuno). “Ho preso questa decisione – spiega Martinazzo – per dare la possibilità a entrambi di darmi una mano in maniera coesa e sinergica. Obiettivi? Da domani si comincia a lavorare: sarò molto presente in azienda e, nei prossimi mesi, visiterò i siti confrontandomi spesso con tutte le forze politiche, di ogni colore e grado”.

Auguri di buon lavoro sono arrivati dal coordinatore provinciale Fenoglio: “In bocca al lupo. Non c'è solo il prestigio, ma anche grande responsabilità nel ricoprire tale ruolo. Sono fiducioso che ci sarà il massimo impegno da parte di tutti”.