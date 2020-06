Avviso Pubblico, Filoni è il nuovo coordinatore provinciale: “Obiettivo? Diffondere cultura legalità tra i giovani”

Cambio della guardia al vertce di Avviso Pubblico: il sindaco di Mongrando Antonio Filoni è il nuovo coordinatore della Provincia di Biella. Succede al primo cittadino di Bioglio Stefano Ceffa. La decisione è giunta nei giorni scorsi, al termine della riunione che visto partecipare in collegamento web anche il coordinatore regionale Diego Sarno.“Sono molto contento – spiega Filoni - è un ruolo che mi gratifica profondamente e ringrazio il sindaco Ceffa per il lavoro che ha svolto in questi anni con onore e competenza”. Avviso Pubblico è un'associazione nata nel 1996 volta a riunire gli amministratori pubblici che ogni giorno si impegnano a promuovete la cultura della legalità democratica.

Nel Biellese sono 11 i comuni che ne fanno parte: Bioglio, Benna, Sandigliano, Muzzano, Verrone, Occhieppo Superiore, Casapinta, Vigliano Biellese, Candelo, Ponderano e, appunto, Mongrando. “Siamo una delle province con il più alto numero di comuni coinvolti – sottolinea Filoni – L'obiettivo è duplice: allargare le adesioni sul nostro territorio e promuovere nuove iniziative per diffondere la cultura della legalità tra le amministrazioni e, in particolare, tra i giovani”.