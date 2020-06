Riaprono le attività della Casa Museo Alta Valle Cervo

In attesa delle nuove norme e della derivante regolamentazione del distanziamento sociale la Casa Museo Alta Valle del Cervo ha dovuto organizzarsi al meglio e, nell'estate 2020, comincerà la stagione domenica 5 luglio per proseguire tutte le domeniche pomeriggio fino al 30 agosto.



L'orario è dalle 14.30 alle 18 (ultimo ingresso).



Per la sicurezza dei visitatori oltre le consuete misure (mascherina, gel, sanificazione ) è stato previsto un percorso a "senso unico" adoperando una scala per la salita e l'altra per la discesa in modo da impedire che le persone si "incrocino" in spazi troppo piccoli .



Ogni domenica Vi saranno ben cinque volontari (tra cui le Valëtte an Ĝipoun ) ad accogliere i visitatori per permettere di entrare nelle piccole stanze a due persone per ogni piano e non far attendere troppo chi deve ancora entrare.