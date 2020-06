Tornano in acqua i giovani ragazzi del Rainbow Team, la scuderia casalese di motonautica guidata da Fabrizio Bocca, considerato uno dei migliori piloti, ex campione mondiale di Formula 1 nel 1992 e Formula 3 nel 1983. Dopo i primi due weekend di allenamento per Oleg Bocca e Ettore Bo (13 e 14 giugno e 20 e 21 giugno) e per la new entry Clement Kalondero gli scorsi sabato e domenica, ora anche gli altri piloti più giovani sono pronti ad allenarsi in vista della ripartenza delle gare.

Oltre a Clement Kalondero, questa domenica 28 giugno è il turno Giulio Rimondotto, Giovanni Merlo, Federico Temporin, tre dei quattro ragazzi che lo scorso anno hanno raggiunto un ottimo piazzamento al Trofeo Coni 2019 a Crotone.

L’occasione viene dallo speciale legame con la scuola dell’Associazione sportiva Le Gabbiane, il club nautico di Chignolo Po presso cui anche Fabrizio Bocca è tecnico istruttore. «È una bella collaborazione – dice il team principal del Rainbow Team – per rinfrescare la tecnica dei mezzi e far provare i ragazzi che sono fermi da 9 mesi tra la stagione invernale e il lockdown: non abbiamo mai vissuto una pausa così lunga nel nostro sport. Anche Ettore Bo e Oleg Bocca nei due precedenti weekend di giugno hanno avuto finalmente il piacere di tornare in acqua. Ora è necessario tornar a lavorare».

Gli allenamenti sono essenziali anche in vista del calendario delle gare del Campionato Italiano di Formula Junior Elite che la Federazione Italiana Motonautica ha pubblicato sul suo sito (file in allegato) a cui anche il Rainbow Team prenderà parte come partecipante e come organizzatore in prima linea. Ci saranno gli appuntamenti delle quattro tappe del Campionato Italiano di Formula Junior Elite in Calabria con la prima a fine luglio-inizio agosto, ritardata causa coronavirus. Poi seguiranno Brindisi a fine agosto, San Nazzaro a settembre e infine il 3 e 4 ottobre si torna a Viverone.

La nuova edizione del Waterfestival Viveron e, sempre organizzata dal Rainbow Team e da Fabrizio Bocca dopo gli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno non solo a livello sportivo ma anche per il turismo generato in occasione della gara, tornerà a inizio ottobre per esigenze del lago stesso. «Abbiamo dovuto spostare leggermente l’appuntamento – spiega Bocca –, perché Viverone e tutto il territorio meritano di tornare alla propria attività per tutta l’estate, un’attività fatta di porto e di turismo. Poi arriveremo noi a riportare la manifestazione non solo sportiva, ma anche enogastronomica e di intrattenimento».