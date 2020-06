On Patelli: "Chiarimenti sul trasferimento strade provinciali"

Comunicato stampa relativo alla interrogazione presentata a proposito della pubblicazione in data 28/01/2020 della G.U. Serie Generale n.22 recante:"Revisione della rete stradale relativa alla Regione Piemonte."

"Dalla lettura di questo documento balzano all'occhio due questioni fondamentali ed evidenziate nella interrogazione.

La prima riguarda la ex s.s. 232, dall'innesto con la ex s.s. 230 (a Villanova Biellese) ne è previsto il ritorno alla gestione ANAS solo fino a Vallemosso in località Falcero, per una lunghezza di km. 19,173. Rimane così a carico della Provincia il tratto fino al Bocchetto Sessera per una lunghezza di circa 10 km, che comportano un onere pesante in termini sia di manutenzione ordinaria che di sgombero neve, etc. Da non dimenticare che nel tratto da Trivero al Bocchetto Sessera si trovano anche due gallerie e tratti di rete paravalanghe a monte della strada che vanno manutenuti.

La seconda riguarda l'esclusione in toto della ex s.s. 419 (della Serra), dall'innesto sulla ex s.s. 338 in Comune di Mongrando al confine con la Provincia di Torino in Comune di Chiaverano, per una lunghezza di km. 7,100. È noto a tutti come questa strada sia importante per il traffico pendolare e turistico fra Biellese e Canavese (e di lì verso la Valle d'Aosta), con una galleria importante e come la natura instabile dei terreni a monte della strada stessa provochi spesso, in presenza di piogge insistenti, frane anche di una certa importanza che comportano onerosi interventi di manutenzione straordinaria in aggiunta a quella ordinaria. Ancor più strano ed illogico parrebbe il "baratto" fra la ex s.s. 419 con il passaggio invece alla gestione ANAS del tratto fra la s.p. 338 variante fino all'innesto con la s.s. 228 in località Bollengo per una lunghezza di km. 17,755, quindi con una estesa più che doppia per una strada più tortuosa e molto meno utilizzata. Dove sta l'analisi costi/benefici?

Da qui, alla luce di queste il logiche esclusioni, l'esigenza della interrogazione; per capire come questa tabellazione sia stata affrontata in fase preparatoria da parte degli uffici provinciali e regionali ed in sede degli incontri propedeutici al DPCM presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".