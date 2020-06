Incontro verso la normalità delle “Donne del filet” di Su Nuraghe

Prossimo appuntamento a Graglia, alla fresca ombra del santuario della Madonna nera di Loreto per chiedere protezione

Dopo la lunga forzata pausa, le “Donne del filet” di Su Nuraghe, rispettando le prescrizioni di mascherina e distanziamento, hanno creato un’occasione di incontro a casa di una componente. Quattro mesi di contatti virtuali solo telefonici e on-line in rete, è stata un’attesa troppo lunga; c’era in tutte la voglia di rivedersi e di parlare, di raccontarsi… Se molto bella è la possibilità di comunicare a distanza tramite le nuove tecnologie, di persona è tutto un’altra cosa!

Messi da parte, accantonati per una volta, filo, modano, aghi, telaio e tutti i ferri del mestiere, ognuna ha portato qualcosa da condividere: dolcetti, salatini, stuzzichini e gli immancabili papassinos della tradizione isolana, assieme a frutti di bosco di stagione, gelati, bibite e una buona tazza di the e caffè offerti dalla padrona di casa.

Poi i racconti della quarantena, delle esperienze di malattia e di guarigione, le notizie dalle persone assenti in viva voce al telefono, che non sono potute venire e partecipare: si è ricreato quel bel clima di amicizia che da sempre caratterizza l’affiatato gruppo di donne depositarie di saperi condivisi.

Sperando nell’allentamento delle restrizioni per poter riprendere gli incontri nella sede naturale circolo sardo, in autunno, con il ritorno alla piena normalità. Per ora un programma provvisorio di incontri nel giardino di qualche altra amica ospitale. Già fissato il prossimo in quel di Graglia, alla fresca ombra del santuario della Madonna nera di Loreto per chiedere protezione a Nostra Signora e celebrare in amicizia il 400° anniversario dell’arrivo del prodigioso simulacro mariano sulle montagne biellesi.