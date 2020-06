Da Atzara tre poesie per “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”

Prossimo appuntamento in videoconferenza: martedì, 30 giugno, ore 21:00

Tre nuove composizioni di Tommaso Corongiu di Atzara per il laboratorio linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant” organizzato dal Circolo Culturale Sardo di Biella per imparare a leggere e scrivere in lingua materna.

La prima - in versi sciolti dal titolo Sa dispidida (Il commiato) - ha per tema l'emigrazione.

Il Poeta immagina lo stato d'animo di colui che si trova davanti al dramma di dover partire alla ricerca di un lavoro, pensando a quanti, prima di lui, lo hanno preceduto.

La seconda è un'ottava dedicata ai paesani che hanno abbandonato il proprio paese in cerca di un avvenire migliore. La poesia inizia con il nome del paese natio, Atzara, che compare anche nel titolo, ma che vale per qualsiasi nome di qualsiasi altro paese della Sardegna.

La terza, Biddas buidas, (Paesi vuoti (mio), sempre in versi sciolti, possiamo considerarla la continuazione delle precedenti. Chi narra pensa ad occhi chiusi, e, quando li riapre, si trova nella triste realtà dello spopolamento.

Sa dispidida

E oe tocat a mime

a ponnet su pei

in pitzude s'arrastu

chi at lassau una die

babu meu.

Ma, a inue ando?

Como s'arrastu si perdet

treulau in mesu

de medas atros

e deo puru treulau

mi perdo in argiolas

chi no funt mias

e pentzo, cun sa conca

istrinta in mesu e manos.

Il commiato

Oggi tocca a me

mettere il piede

sull'orma

che ha lasciato un giorno

mio padre.

Ma, dove vado?

Adesso l'orma si perde

confusa in mezzo

a molte altre

e io stesso disorientato

mi perdo in aie

che non sono mie

e penso, con la testa

stretta tra le mani.

A is disterraos de Atzara

Atzara cantos figios as pesau

e pustis dd'os as bidos disterraos

in presse dd'os as istitaos

de su sinu s'alimentu iscabudau

omines e feminas che funt andaos

mama, babbu, amigos ant lassau

cun coro istrintu e lambrigas de fogu

pigau su caminu po atru logu.

Agli emigrati di Atzara

Atzara quanti figli hai allevato

e poi li hai visti andar via

rapidamente li hai svezzati

(e) del tuo seno l'alimento hanno lasciato

uomini e donne son partit

imamma, babbo, amici hanno lasciato

con cuore stretto e lacrime di fuoco

preso hanno la strada per altri lidi.

Biddas buidas

Serro is ogos e ...

intendo in is'ungrones de sa ‘idda

boghes de pipios e gente manna

òbio in caminos istrintos

massagios cara a monte incaminaos

e massagias in sa omo de su forru

cun cherrigos de pane profumau

e sonos de vida chi no est prus.

Intendo de mamas antigas

anninnias , duru duru e tai tai

cun in bratzos figios de anninniare.

E caminos iscuriosos in sa notte

ma cun alidu de vida fitianu.

Apergio is ogos e ...

No intendo prus iscriulos de alligria

pipios no ddu at prus in su brassolu

solu beccios mannos, pili canos

bardianos de leminargios e cantargiles

e forros sena fogu,

e lantiones po faet lughe in caminos

e bighinaos dae che bivint pantumas.

E ghennas serradas a istanga

cun s'ibetu de un'alidu de vida.

Paesi vuoti

Chiudo gli occhi e....

sento tra gli angoli del paese

voci di bambini e di adulti,

incontro per le strette vie

contadini diretti alla campagna

e massaie nella casa col forno

con canestri di pane profumato,

e rumori di una vita che non c'è più.

Sento da madri antiche

ninne nanne, duru duru e tai tai (filastrocche)

con in braccio figli da ninnare.

E strade oscure nella nottema

con aliti di vita frequenti.

Apro gli occhi e ...

non sento più gridolini di allegria

non ci sono più bambini nelle culle

solo anziani con i capelli bianchi

guardiani del limitare delle porte

e forni senza fuoco,

e lampioni per fare luce in strade

e rioni dove vivono fantasmi.

E porte chiuse con le spranghe

con la speranza di un alito di vita.