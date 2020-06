Dal Nord Ovest - Proseguono le operazioni di ricerca di un'escursionista caduto in un crepaccio

Aggiornamento del 28 giugno

Le operazioni di recupero dell alpinista caduto in crepaccio sul Gran Paradiso parete Nord nella giornata di ieri, 27 giugno, sono riprese questa mattina alle ore 05:30. Nel corso della mattinata sono state rinforzate le squadre composte da tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e soccorritori Sagf. Le operazioni, complesse a causa della profondità e delle caratteristiche del crepaccio proseguiranno fino a quando le condizioni del crepaccio lo consentiranno.

27 giugno

È in corso dalle prime ore dell'alba un intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulla parete Nord del Gran Paradiso per la segnalazione di una probabile caduta in crepaccio. Le operazioni sono in corso. Sul posto l'elicottero della Protezione Civile con i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, medico e personale del Sagf. Seguiranno aggiornamenti.