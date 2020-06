La provincia piange il sindaco Carlo Cabrio: Il ricordo di primi cittadini e politici biellesi

È stata un fulmine a ciel sereno la scomparsa di Carlo Cabrio, 64 anni, sindaco di Salussola. Ieri, 27 giugno, il cortile della chiesa parrocchiale ha accolto l'intera comunità per l'ultimo saluto. Ecco i ricordi dei diversi amministratori biellesi.

Claudio Corradino, sindaco di Biella: "Cabrio è stato un grande sindaco che ha amato molto i suoi cittadini. Non a caso è stato eletto per tre volte di fila. Era uno che parlava schietto, cosa che nel nostro campo non è facile trovare. Abbiamo perso davvero una grande persona".

Mosé Brizi, Cavaglià: "Carlo è stato un amico oltre che un collega, abbiamo sempre avuto un bel rapporto di amicizia e di collaborazione sia a livello personale che amministrativo. Tutti noi, insieme all'ex sindaco di Cavaglià Giancarlo Borsoi, ci stringiamo attorno alla famiglia per le condoglianze".

Gianluca Barbisin, sindaco di Coggiola e presidente della provincia di Biella: "Era un personaggio conosciuto e ben voluto da tutti. La sua scomparsa prematura ci ha lascoato sgomenti, anche se la malattia lo aveva molto provato negli nultimi tempi. Ha affrontato la situazione con dignità, senza mai mancare nell'impegno amministrativo: un esempio da seguire".

Renzo Carisio, Viverone: "Una persona schietta, sincera, che diceva sempre la sua opinione. Ho un buom ricordo di lui, ci vedevamo spesso: è una grande perdita per tutta la comunità".

Annamaria Zerbola, Cerrione: "Con lui ho discusso parecchie volte, ma non ci siamo mai mancati di rispetto. L'ultima volta in cui l'ho sentito è stato il 7 giugno per via della bomba d'acqua. In quell'occasione ha scherzato con me dicendomi che avrebbe deviato tutto il traffico su Cerriome, ma ciò che mi ha scioccato è che poco prima di lasciarci mi abbia detto 'fra un po' ti farò perdere mezza giornata'".

Monica Mosca, Occhieppo Inferiore: "Il rircordo che ho di lui è di una persona appassionata che ha sempre tenuto la sua posizione nonostante i tempi difficili. Era una persona simpatica con cui a volte ho scambiato qualche battuta di calcio, essendo anche lui un appassionato. È un grande dispiacere per noi e facciamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a tutta la comunità".

Gianmatteo Passuello, Pray: "Era una persona molto combattiva e carismatica, che si è meritata il rispetto di tutti noi. Nonostante la malattia è sempre rimasto tenace, se stesso: sicuramente manterrò di lui un ricordo molto caro e positivo".