Cerrione: Auto contro moto, motociclista finisce in ospedale con frattura

E' avvenuto ieri, 27 giugno, in via Monte Bianco a Cerrione. La Polizia Stradale ha preso in carico i rilievi dello scontro tra un'auto condotta da un uomo dell'89 di Cerrione e una moto condotta da un uomo dell'89 di Dorzano, mentre una pattuglia dei Carabinieri si è occupata della viabilità per il tempo necessario agli operatori del 118 di soccorrere il motociclista che ha riportato una frattura esposta alla gamba, e agli agenti di effettuare le operazioni di rito per stabilire dinamica e responsabilità. Illeso l'automobilista.