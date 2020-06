Carabinieri: Tante chiamate per liti, ubriachi e falsi allarmi, ma il biellese si rivela come sempre territorio tranquillo

Giornata come sempre intensa, ieri 27 giugno, per le pattuglie dei Carabinieri chiamate sul territorio per sedare liti, controllare le vie dopo varie segnalazioni di presunti vandali o persone ubriache che hanno necessitato dell'intervento del 118, allarmi scattati in aziende risultati poi malfunzionamenti dei sistemi. Tutto sommato per il biellese una notte tranquilla sotto la stretta sorveglianza delle forze dell'ordine che svolgono puntualmente un lavoro minuzioso di monitoraggio dell'intera provincia attraverso le stazioni presenti.