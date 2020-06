Riceviamo ed accogliamo la richiesta della nostra lettrice Maura Spanu:

"Buongiorno mi chiamo Maura Spanu, ho l'hobby della fotografia, mi piace molto, e vorrei fare vedere a tutti anziani e meno o disabili come me le nostre montagne biellesi. Sono invalida permanente e mi è rimasto questo hobby perché non posso più (tranne camminate veloci tipo jogging) fare altro causa diversi interventi."