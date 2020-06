"Guardando il mondo da un oblò...con la mascherina ancora un pò!", domani il secondo incontro

Grande successo lunedì 22 giugno per il primo incontro della rassegna on line organizzata dal Centro per le Famiglie “Il Patio” di Biella (servizio del Consorzio IRIS) e dal Consultorio per le Famiglie di Cossato (servizio del Consorzio CISSABO e ASLBI).

Ospite Cristiana Pessina che ha raccontato e spiegato al numeroso pubblico che si è connesso, concetti scientifici con chiarezza e semplicità rendendoli accessibili a tutti. Cosa è successo nelle menti e nelle emozioni di tutti noi adulti e bambini in questo periodo dal lockdown alla fase 2, quali gli effetti, quali le reazioni di corpo e mente, quali le finestre di tolleranza, completata da suggerimenti ed indicazioni pratiche alla portata di tutti, genitori, insegnanti, adulti in genere.

E' in attesa la seconda serata in programma per lunedì 29 giugno sempre alle ore 20.30 e sempre in diretta con la app ZOOM. Avrà come ospite Igor Salomone, consulente pedagogico di Milano, ma anche docente, scrittore, appassionato e maestro di arti marziali.

“Quando il mondo si sospende, l'educazione sceglie la sospensione come terreno di gioco. Prima di riprendere, quindi, occorre aver capito cosa nel frattempo abbiamo imparato su di noi e sul rapporto con i nostri figli, i nostri studenti, i nostri utenti”. Così Igor Salomone introduce l'incontro dal titolo “Figli e genitori: ritorno all'Anormalità”, ed offrirà agli ascoltatori spunti di riflessione e stimoli legati alla nuova relazione educativa che il periodo nelle sue fasi ci costringe a ripensare per continuare ad accompagnare bambini ed adolescenti nella loro crescita.

Il link per accedere gratuitamente sarà disponibili sulle pagine FB “consultorio Cossato”, “lo Spaf”, “associazione Famillando onlus”, “consorzio Iris”.

Per informazioni: 3357920454-3664936348.