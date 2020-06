A Luglio laboratori per i piccoli al Giardino Botanico di Oropa

Con l’appuntamento dello scroso 28 giugno sono ripresi i laboratori dedicati a più piccoli al Giardino Botanico di Oropa: a causa dell’emergenza Covid-19 si sono dovute prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento, rendendosi necessaria la prenotazione e la limitazione a 6 partecipanti a laboratorio. In compenso è stato aumentato il numero dei laboratori (presto online anche il programma di agosto) ed è stata anche coinvolta nella conduzione Francesca Rovetto, titolare di “Segni d’arte – atelier di educazione alla libera creatività”, professionista con una spiccata dedizione alla didattica nel campo dell’arte.

Proprio per quest’occasione Francesca ha preparato un tutorial (disponibile sul canale YouTube del Giardino (https://www.youtube.com/user/GBOropa) dedicato al mai dimenticato Bruno Munari ed al suo libro “Disegnare un albero”.

Il Calendario dei laboratori:

Sabato 4 luglio – Inno al solstizio d’estate

La “Notte stellata” di VAN GOGH...un inno al solstizio d’estate! Laboratorio plastico di pittura 3d per scoprire i segreti e le campiture più famose della storia!

Domenica 12 luglio – IL SOLE...

Laboratorio artistico/ didattico per imparare a disegnare il “re” degli astri secondo la teoria di Bruno Munari.

Sabato 18 luglio – Animali dalla doppia vita

Un tuffo nel mondo degli anfibi, il gruppo di vertebrati più in pericolo di tutti, attraverso divertenti letture nel bosco, osservazioni, attività creative di ricostruzione del loro affascinante ciclo vitale… un tuffo che si concluderà mascherandosi da uno di loro!

Domenica 26 luglio – Mostri in giardino

Grazie alla collaborazione con Smart Micro Optics e delle sue lenti BLIPS (unite ad un semplice smartphone) saremo in grado di esplorare il micro-mondo del Giardino Botanico ingrandendolo a dismisura…

Attività gratuita ma con prenotazione obbligatoria entro le ore 18 del giorno precedente la data della stessa, effettuabile telefonicamente oppure attraverso un modulo online. Riservata a bambini di età compresa tra 5-10 anni.

Le visite guidate per adulti sono sospese sino a data da destinarsi, ma per i genitori in attesa c’è la possibilità di fruire gratuitamente delle nuove e divertenti Audioguide del Giardino, liberamente utilizzabili sui propri smartphone o tablet, con la voce narrante dell’incomparabile Angelo Alberta…

Dove siamo

Il Giardino Botanico si trova dietro la Basilica superiore del Santuario di Oropa, è il più importante Santuario mariano delle Alpi (Patrimonio dell’Umanità UNESCO), vicino a Funivie, Parco Avventura ed al parcheggio più capiente di Oropa.

Grande poco più di un ettaro (10.700 metri quadrati), è un’Oasi (anche di pace…) popolata di fiori e piante curati e custoditi per i “curiosi di natura”.

(I clienti delle Funivie hanno diritto all’ingresso gratuito al Giardino Botanico).

Informazioni:

WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV |Giardino Botanico di Oropa (Biella)

Social: facebook.com/GBOropa | Instagram.com/GBOropa | Twitter.com/GBOropa

Prenotazioni

(015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.it