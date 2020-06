Asl Biella racconta la testimonianza del dott. Colombano Sacco, Direttore della SC di Nefrologia e Dialisi,

L’avvio dell’incarico di direttore della Nefrologia e Dialisi del nostro Ospedale ha coinciso con l’inizio della pandemia COVID 19. Ho preso servizio il 2 marzo e l’impatto è stato profondamente diverso da quello che mi aspettavo. Abbiamo dovuto affrontare l’emergenza a livello organizzativo innanzitutto per il servizio di Dialisi, al fine di assicurare un percorso in sicurezza dei pazienti che di norma afferiscono anche tre volte alla settimana in reparto.

I pazienti sono stati informati circa l’importanza di contattare anticipatamente il Centro Dialisi in caso di febbre o di sintomi respiratori. Onde evitare l’assembramento e mantenere un buon livello di distanziamento si è provveduto a scaglionare l’accesso dei pazienti alla nostra struttura, preferendo farli arrivare a piccoli gruppi piuttosto che tutti assieme come avviene di solito. Ciò avrà anche comportato, in alcuni casi, dei piccoli disagi all’inizio, ma nel complesso i pazienti hanno compreso ed accettato volentieri questi cambiamenti fatti nell’interesse di tutti.

Per l’unico paziente positivo per Covid 19 che abbiamo avuto in Dialisi, e anche per altri che pur risultati successivamente negativi al tampone ma che le manifestazioni cliniche ci hanno fatto sospettare inizialmente la presenza del virus, i trattamenti emodialitici sono stati effettuati in una sala di isolamento ad uso specifico con tutti i presidi e dispositivi di alta protezione per i pazienti ed il personale, in modo tale da assicurare la massima sicurezza per tutti gli altri.

E’ stato anche possibile aprire, per un tempo limitato al culmine della pandemia, un turno aggiuntivo presso il Centro di Assistenza Limitata di Cossato per ridurre il numero di pazienti e permettere un adeguato distanziamento all’interno di ciascuna sala di dialisi. Ad ogni accesso ai nostri pazienti sono stati consegnati, in maniera costante e senza che alcuno ne rimanesse sprovvisto, quei di presidi di sicurezza come gel e mascherine fornite dalla nostra Azienda Sanitaria. Si tenga presente che il trattamento emodialitico comporta circa 4 ore di permanenza presso il centro dialisi ed è stato fondamentale poter assicurare per tutto il periodo questi dispositivi, oltre al distanziamento.

Anche tre pazienti nefropatici sono stati colpiti da covid, due pazienti con trapianto renale, di cui uno è stato seguito a casa e l’altro in un reparto di degenza covid, ma sempre sotto la supervisione della Struttura di Nefrologia e Dialisi.

L’attività Nefrologica si è svolta anche in Rianimazione per i pazienti covid positivi con insufficienza renale acuta. Sono stati assistiti circa 20 pazienti per un totale di 50 giorni di trattamento, con metodiche dialitiche in terapia intensiva.

Personalmente, ho dato volentieri la mia disponibilità per fare dei turni all’interno di un reparto covid (Covid-weeksurgery). E’ stata un’esperienza positiva che mi ha permesso fin da subito di conoscere anche colleghi di altre specialità e di collaborare insieme in ambito multiprofessionale.

La cosa che mi ha colpito e mi è rimasta e stato il fatto di trovarsi di fronte una patologia che è comparsa improvvisamente e il cui decorso è stato in molti casi imprevedibile: l’aver vissuto questa esperienza mi ha fatto riflettere anche in merito alle certezze che si hanno come medico, ripensando la professione in modo diverso dando più peso al lato umano, alla persona, che è e rimane sempre la cosa più importante anche quando le cure non ci sono o non sono più possibili.

Lungo tutto il periodo dell’emergenza, abbiamo continuato a seguire i pazienti urgenti e con priorità B, ma anche quelli cronici, ricorrendo in alcuni casi anche al consulto telefonico.

I colleghi e lo staff infermieristico della struttura di Nefrologia e Dialisi sono stati eccezionali, perché hanno reso possibile tutto questo, collaborando con professionalità e dedizione e permettendo di seguire in modo accurato e in completa sicurezza i nostri pazienti.