Mezzana: Aperto il bando per la gestione degli impianti sportivi

Il Comune di Mezzana Mortigliengo ha indetto una gara per la gestione degli impianti sportivi siti nella zona del laghetto, in via Elvo Tempia Valenta “Gim” 1.

Il bando, pubblicato sul sito comunale, indica le modalità ed i termini di presentazione delle offerte e di svolgimento della gara, ed i criteri di aggiudicazione. Entro le 12 del 10 luglio le offerte, con la relativa documentazione, devono pervenire al Comune (Via Roma n. 1; 13831 Mezzana Mortigliengo) tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero agenzia di recapito autorizzata; oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.mezzanamortigliengo@legalmail.it : in questo caso i documenti dovranno essere firmati digitalmente; oppure a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune.

Il Comune di Mezzana intende investire sulla zona del laghetto, come spiega il sindaco Alfio Serafia: "Questa zona diventerà un centro polisportivo, con i campi da tennis ed il parco giochi a cui vogliamo aggiungere un'area fitness all'aperto per adulti ed appassionati, che avranno a disposizione le docce come in palestra".

Al laghetto l'Amministrazione progetta anche un percorso sensoriale per bambini ed adulti, che in Italia esiste soltanto in Friuli e in provincia di Cuneo. "Una pratica molto diffusa nel nord Europa che attira gli appassionati del turismo cosiddetto "slow". - continua il primo cittadino - Si tratta di un luogo dove camminare e correre a piedi nudi su pietre di fiume, acqua, fango, muschio, erba, legno, sabbia, tutti elementi naturali capaci di sollecitare le capacità sensoriali dei partecipanti".

Intanto a Mezzana si sono conclusi i lavori di sistemazione e tinteggiatura dell’edificio di proprietà pubblica ospitante il municipio e l’ambulatorio.