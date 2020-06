Centri incontro anziani verso la riapertura: Niente gioco delle carte, balli o biliardo

Nella giornata di mercoledì l’assessore alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi ha incontrato i presidenti e i gestori delle attività dei Centri incontro anziani inseriti nella Città di Biella, e contattato telefonicamente chi non era presente, per fare il punto a seguito di tutte le prescrizioni a cui è necessario attenersi per via dell’emergenza sanitaria. L’amministrazione ha dato disponibilità alla riapertura, purché vengano adottate tutte le azioni necessarie per il rispetto delle linee guida. Un tema di non semplice attuazione e su cui i singoli gestori definiranno comunicazioni a proposito nei prossimi giorni e solo a seguito di una scheda di dichiarazione che dovranno inoltrare al Comune.

Spiega l’assessore Isabella Scaramuzzi: “Non è nostra intenzione ostacolare alcun tipo di riapertura, anzi siamo per la ripartenza dopo il lockdown come dimostrano le tante iniziative che la giunta sta avviando in città, ma dal confronto con i gestori è emersa la difficoltà nel rispetto delle linee guida”. Niente gioco delle carte, balli, biliardo, ambienti da sanificare, registri, controllo della febbre: “Abbiamo lasciato ai singoli gestori la facoltà di riaprire o meno nell’immediato – aggiunge l’assessore -, ma la ripartenza deve essere unita al rispetto delle prescrizioni”.

Mentre il sindaco Claudio Corradino interviene sul tema centri estivi: "Avevamo previsto in caso di tante iscrizioni anche le location dei centri incontro anziani del Vernato, di via Delleani e del Museo del territorio, opzioni che a iscrizioni concluse non sono risultate necessarie: perciò nessuno ha fatto dietrofront, avevamo previsto la necessità di ulteriori locali per garantire le distanze di sicurezza e alla fine non si sono resi necessari. I centri anziani sono tutti disponibili, il problema è quello di garantire la sicurezza. Se i gestori garantiranno le prescrizioni, ben venga la ripartenza”.

Nel frattempo i Servizi sociali della Città di Biella hanno pubblicato un avviso rivolto ai cittadini della terza età: dall'1 al 31 luglio saranno riaperte le iscrizioni (per i residenti a Biella) per il rilascio della nuova tessera comunale per l’accesso ai seguenti centri: Vernato, Centro, San Paolo, Pavignano, Barazzetto, Piazzo, Oremo, Favaro.

DOVE ISCRIVERSI: SOLO SU APPUNTAMENTO - Presso il COMUNE DI BIELLA – SETTORE SERVIZI SOCIALI – PALAZZO PELLA – VIA TRIPOLI, 48 presentandosi personalmente, muniti di documento di riconoscimento e di n. 2 foto formato tessera.

COME ISCRIVERSI: RESIDENTI a Biella: LUGLIO 2020 / CHIAMARE IL NUM. 335-1308752. LUNEDI’ - MARTEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 15.00