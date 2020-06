Arriva il bonus cultura: sarà attivo dal 15 luglio

La Regione Piemonte ha messo in campo, in risposta alla crisi economica del settore culturale piemontese e all’interno del più vasto programma Riparti Piemonte, il Bonus Cultura, un contributo a fondo perduto destinato al sostegno del comparto culturale e dello spettacolo fortemente danneggiato dall’emergenza sanitaria Covid-19.

"Penso che sia importante sottolineare - dichiara l’assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio - la vicinanza della Regione Piemonte a tutto il settore della cultura e dello spettacolo in un momento particolarmente delicato per i singoli individui, le associazioni e le società che operano in tale comparto e che hanno visto il blocco totale delle loro attività e conseguentemente un importante danno economico. Molte peraltro sembrano essere le problematiche che ne rallentano la piena ripartenza e ripresa".

"Per questo motivo - prosegue Poggio - Regione Piemonte, nel rispetto e utilizzando le possibilità offerte dallo Statuto regionale, ha accelerato la normale procedura legislativa per poter erogare quanto prima il Bonus cultura a tutti i beneficiari aventi diritto. Pertanto, a partire dal prossimo 15 luglio verranno erogati 700 euro per i singoli individui e 1.000 euro per le associazioni e le società. Un primo passo per aiutare e sostenere tale settore in un momento critico e senza precedenti".