Eco e sisma bonus, Forza Italia: "Per essere efficace va migliorato"

"Il 110 % per lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico sulla prima casa, è un' ottima idea che però ha il triste sapore di un' operazione di facciata. Perché produca effetti importanti sia per il sostegno del settore edile, sia per un reale risparmio energetico è necessario migliorarlo.

A tal fine il gruppo parlamentare di Forza Italia in sede emendativa ha proposto in particolare che venga allargata la detrazione del 110 % alle seconde case unifamiliari, si aumenti il tetto massimo per le case unifamiliari ad almeno a 100.000 euro e sia inserita la detraibilità delle opere svolte nei singoli alloggi (ad es. la sostituzione infissi, coibentazioni di pareti o soffitti dall’interno) purché effettuati contestualmente ai lavori condominiali.

Inoltre dato che molti edifici sono già stati coibentati, seppur in parte, nel passato, è difficile ottenere il miglioramento di due classi energetiche come previsto per poter usufruire del Bonus.

La proposta di Forza Italia è che dovrebbe comprendere nel calcolo delle due classi energetiche anche i miglioramenti effettuati nel tempo rispetto alla classe energetica originaria dell’edificio, in modo che non vengano penalizzati i proprietari che hanno già investito nel risparmio energetico.

Di fronte alle scadenze proposte dal governo, anche la stessa organizzazione dei lavori potrebbe avere delle serie difficoltà, basti pensare ad es. che attualmente è quasi impossibile tenere le assemblee condominiali per approvare i lavori, motivo per cui il nostro gruppo parlamentare propone di spostare la scadenza del bonus al 31 dicembre 2022 anziché quella fisata al 31 dicembre 2021.

È evidente che in questo momento c’è molta confusione tra scadenze e regole del "pianeta" BONUS immobiliari, Forza Italia ritiene si debba fare chiarezza inserendo un articolo che specifichi che le regole del 110 % siano valide per tutti i bonus quali scadenza, cessione del credito e la tempistica della detraibilità (cinque anni).