Atap, Ramella Pralungo sulle dichiarazioni di Corradino: "Politica assente nel trovare risorse"

"Atap, a differenza di quanto afferma il Sindaco, ha sempre chiuso i bilanci in positivo nonostante il fatto che, da un po’ di anni, la Regione abbia operato un taglio alle risorse per il finanziamento del trasporto pubblico locale. Sono dunque stati anni difficili, che hanno messo alla prova l’organo gestionale della Società a sopravvivere con una sottocompensazione dei corrispettivi chilometrici ma che, grazie ad un intervento oculato anche della parte politica, hanno visto l’azienda locale chiudere i bilanci con il segno più". A parlare è il vicepresidente della Provincia, Emanuele Ramella Pralungo, che interviene in merito alle dichiarazioni del sindaco Claudio Corradino sull'azienda dei trasporti, per cui è in corso un'assemblea per discutere sul bilancio 2019.

“L’intervento del Sindaco Claudio Corradino sul tema delle società partecipate - scrive Ramella - chiama necessariamente in causa la Provincia di Biella, che ho guidato in qualità di presidente, e ora da vicepresidente, poiché ho ben contezza delle dinamiche societarie trascorse, che non collimano con le dichiarazioni esternate dal Primo cittadino. E se la memoria è “corta” a chi legge, forse lo è ancor di più per chi scrive, o forse non è ben informato che, alle enunciate perdite, la politica si è fatta carico di provvedere con delle poste straordinarie di 768 mila euro, di cui ben 600mila messe sul piatto dalla sola Provincia di Biella e il rimanente a carico dell’Agenzia per la Mobilità.

Ma le altre componenti politiche dov’erano? Eppure erano e sono attualmente Soci di rilievo: Comune di Biella, Comune e Provincia di Vercelli, con ruoli politici e responsabilità a cui si sono evidentemente sottratti. Oggi la guida aziendale è espressione della politica cittadina biellese e non è in grado di gestire la situazione. Non rimane che dover constatare che la politica è tanto presente quando si tratta di eleggere i componenti del CdA, ma è totalmente assente nel trovare le risorse. Sono amareggiato nel constatare che gli sforzi profusi non siano stati raccolti e portati avanti, trovandoci con una società in forte perdita che, senza interventi decisivi, vedrà compromesso il proprio futuro. E se l’andamento della società preannunciava le sofferenze di bilancio, che sono passate come testimone all’attuale CdA, allo stesso modo si sarebbero dovute cercare le soluzioni per non portare il bilancio in perdita di un milione di euro, e cercarle in quel ruolo politico che sembra ed è completamente assente, ed è stato certamente invano e tardivo. Pertanto, è nell’evidenza dei fatti, che la politica detta gli eventi e che solo la capacità della stessa traccia le differenze”.