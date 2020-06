Miagliano, con "Salute in cammino" parte Wool Experience 2020 - FOTOGALLERY

Anche il Lanificio Botto e il Villaggio operaio di Miagliano, inseriti nella Rete Museale Biellese, inaugurano la stagione il 28 giugno dopo lo slittamento dell’apertura per l’emergenza sanitaria e dopo vari riassestamenti. Si riapre in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti: lo spazio espositivo e le attività all’aperto sono state adeguate alle esigenze del momento che richiede cautela e consapevolezza.

L’attività di riavvio della stagione della Rete al Lanificio coincide con il ricco programma culturale Wool Experience, dell’Associazione Amici della Lana che giunge al suo settimo anno di programmazione, grazie alla direzione di Manuela Tamietti, la disponibilità di Nigel Thompson e il Comune di Miagliano. Numerose le attività nel rispetto della missione principale dell’associazione che vuole la diffusione della cultura della lana ma anche l’utilizzo e la rivalutazione della fabbrica, del suo villaggio operaio, del paese e del territorio. L’apporto del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella è sempre fondamentale, per la realizzazione del programma, così anche quello dei vari partner a supporto delle attività.

Gli eventi proposti spazieranno dalle visite guidate alle esposizioni, dai laboratori alla presentazione di libri con la formula super collaudata delle passeggiate con l’autore, ma non mancheranno spettacoli e animazioni culturali. L’attività proseguirà fino all’11 ottobre ma in questa prima parte, che arriva fino a metà agosto, si è voluto privilegiare lo spazio esterno e l’attività di movimento, proprio per favorire il distanziamento sociale e la vita all’aria aperta. Il tutto si svilupperà soprattutto lungo la roggia, nel villaggio operaio ma anche nel nuovo anfiteatro realizzato dal Comune con il supporto del Gal Montagne Biellesi.

Il punto di ritrovo sarà sempre il Lanificio Botto, negli orari indicati, è consigliabile, dato il periodo, la prenotazione anche tramite whatsapp, 3200982237.

Il 28 giugno alle 14,30 si effettuerà la passeggiata in mezzo al verde sul sentiero che costeggia il Torrente Cervo e che porta alla Centrale Idroelettrica, la più piccola delle due centrali di Miagliano, quella collocata lungo al roggia. Il tratto della passeggiata è diventato parte del progetto di Salute in cammino il cui referente per l’Asl di Biella è il dott. Giuseppe Graziola; il progetto, partito da 5 comuni si è esteso in breve tempo a 30 comuni e con l’occasione del 28 giugno Franco Grosso, uno degli ideatori, racconterà il cartello posto all’ingresso del percorso con il relativo sistema di misurazione del passo e le giuste modalità per svolgere attività fisica, mantenendosi in salute, camminando mezz’ora la giorno.

Altre passeggiate avverranno nei mesi di luglio e agosto, sui “sentieri delle sirene”, quei sentieri che scandivano i percorsi degli operai che dai paesi della valle si muovevano verso la fabbrica catturati dal suono amichevole ma rigoroso delle sirene, oppure la passeggiata sulle tracce del trenino che a Miagliano …all’incontrario va. Un altro importante canale sarà quello uditivo con l’inaugurazione, a fine del mese, della cartellonistica dedicata alle sonorità del paese del progetto Mappa Mi ideato da Ted Martin Consoli che ci guiderà a scoprire i nuovi cartelli e i qrcode abbinati ai suoni del territorio miaglianese .

Un momento importante sarà rappresentato dalle passeggiate con l’autore. Il primo appuntamento il 2 agosto sarà con Luca Pasquidibisceglie che presenterà “Brucia la notte” con le letture di Manuela Tamietti e Francesco Logoteta.

A metà agosto invece ospite d’eccezione la romana Linda Tugnoli, la cui famiglia era originaria di Quittengo, apprezzata regista che abbiamo avuto modo di conoscere con il documentario Rai di Geo&Geo dedicato alla Valle Cervo e che si presenterà con il suo giallo d’esordio: “Le colpe deglialtri”, in cui vari personaggi della Valle, alcuni realmente esistiti, verranno presentati attraverso questa sua avventura.

Importante debutto di danza e teatro avverrà il 18 luglio, alle 21 con lo spettacolo dell’associazione Mambo Forrò: “La via della seta”, una rivisitazione in chiave moderna dell’avventura di Marco Polo. Un’occasione per scoprire l’anfiteatro P408 e la roggia illuminati!

Non mancheranno i laboratori tematici: sulla lana, sulla lettura e sul teatro di figura e avverranno due inaugurazioni nel mese di agosto, quella dedicata alla mostra Fuori dal gregge, rivisitata dopo l’esperienza di questi anni, e quella dedicata alla lavorazione della lana e denominata “Pettinatura Lana”.

Nei mesi a venire riprenderanno le attività di laboratorio di Fabio Banfo, altre passeggiate condite con libri o guide e saranno presentati altri spettacoli, tra cui anche quello di Storie di Piazza dedicato al Mercato del Rinascimento, grazie alla vicinanza di Andorno Cacciorna, importante centro commerciale dell’epoca.

Insomma, la storia e le storie a Miagliano continuano!

Informazioni www.amicidellalana.it amicidellalana@gmail.com

Wool Experience 2020 (I parte)

Domenica 28 giugno

Apertura Rete Museale Biellese tutte le domeniche: h.14.30-18.30

Sul sentiero delle sirene: La passeggiata e la centrale lungo la roggia h. 15

Presentazione di Salute in cammino con Franco Grosso

Partenza in piccoli gruppi dalle h. 15.00 – Durata della passeggiata circa 1,00 h

Offerta libera. Obbligo di prenotazione 3200982237

Per tutti

Domenica 5 luglio h. 16.00

Laboratorio manuale sulla lana: Acqua e sapone, feltriamo le pietre con Marielle Dumiot

Offerta libera. Obbligo di prenotazione 3200982237

Per famiglie

Domenica 12 luglio

Sul sentiero delle sirene: sulle tracce del treno con Davide Varesano

Durata della passeggiata circa 1,00 h a partire dalle 14.30

Offerta libera. Obbligo di prenotazione 3200982237

Per tutti

Sabato 18 luglio h.21.00

Spettacolo di Danza: La via della seta, la storia di Marco Polo oggi con Mambo Forrò

Special Guest Aziza

Anfiteatro P408. Ingresso € 13,00

Obbligo di prenotazione 3382224690 (con possibilità di replica il 19 luglio)

Per adulti

Domenica 19 luglio h. 15.00-18.00

Laboratorio di lettura: Voci da favola con Manuela Tamietti

Quota di partecipazione 30 € Obbligo di prenotazione 3472512850

Per adulti

Sabato 25 luglio h.10-12.30 e 14.00-17,30

Laboratorio di teatro di figura: Senza parole con Laura Rossi

Con passeggiata, movimento e costruzione di una marionetta con materiali naturali

Quota di partecipazione 70 € Obbligo di prenotazione 3472512850

Per famiglie

Domenica 26 luglio h.15.00

mappaMI, con Ted Martin Consoli

Visita a tappe alla ricerca dei suoni del paese

Obbligo di prenotazione 3200982237

Per tutti

Domenica 2 agosto h. 16,00

Passeggiata con l’autore: Brucia la notte di Luca Pasquadibisceglie

L';ultimo romanzo d'amore e musica dell'autore biellese

Letture di Manuela Tamietti e Francesco Logoteta

Obbligo di prenotazione 3200982237

Per tutti

Domenica 9 agosto dalle 14,30 ogni ora

Inaugurazione Fuori dal gregge nuovo allestimento di Laura Rossi

Inaugurazione Pettinatura Lana (dalla lana grezza alla lana lavorata) di Amici della lana

Il racconto della lana sucida Con Nigel Thompson

Offerta libera. Obbligo di prenotazione 3200982237

Per tutti

Domenica 16 agosto h. 16,00



Passeggiata con l’autore: Le colpe degli altri di Linda Tugnoli

Giallo d’esordio della regista romana originaria di Quittengo

Letture di Manuela Tamietti

Obbligo di prenotazione 3200982237

Per tutti

Tutte le attività saranno svolte all’aperto o in locali sanificati come da ultime disposizioni DPCM. All’interno dei locali ci saranno a disposizione gel, mascherine e istruzioni dettate dall’emergenza sanitaria. Si ricorda che per le visite all’interno del Lanificio occorre l’uso della mascherina, così come in tutte le situazioni esterne in cui non sia possibile garantire il distanziamento previsto.

www.amicidellalana.it

amicidellalana@gmail.com

FB amici della lana e Instagram Lanificio Botto e villaggio operaio

