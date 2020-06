Dal Nord Ovest - Soccorso Alpino alla ricerca di un'escursionista caduto in un crepaccio

È in corso dalle prime ore dell'alba un intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulla parete Nord del Gran Paradiso per la segnalazione di una probabile caduta in crepaccio. Le operazioni sono in corso. Sul posto l'elicottero della Protezione Civile con i tecnici del Soccorso Alpino Valdostano, medico e personale del Sagf. Seguiranno aggiornamenti.