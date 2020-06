Dal Nord Ovest - Finisce in un torrente con l'auto, trasportata in ospedale

Si sono concluse intorno alle 17.15 di oggi le operazioni di recupero di una donna, M. R., classe 1941 residente a Chiusa Pesio (Cn), uscita fuori strada con la sua automobile in zona Sant'Anna di Chiusa Pesio e precipitata nel torrente. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti dapprima per individuare il luogo dell'incidente. In seguito è stato necessario intervenire in maniera tempestiva perché la corrente del fiume stava lentamente trascinando l'auto con la donna a bordo verso valle. Dopo averla estratta dalla macchina, la donna è stata stabilizzata, imbarellata e consegnata al personale dell'auto ambulanza per la stabilizzazione. Hanno collaborato i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.