Dal Nord Ovest - Fiamme in una cascina, a fuoco il solaio

Intorno alle 7,30 di questa mattina, 27 giugno, i Vigili del Fuoco di Novara sono intervenuti in una cascina di Vicolungo, in località cascina dell'Oca, per un incendio. Le fiamme, immediatamente spente dagli uomini del 115, hanno coinvolto una porzione del solaio in legno, insieme alle travi portanti della struttura. L'intervento di messa in sicurezza è durato diverse ore.