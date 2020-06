Violenta tromba d'aria colpisce la parte alta di Camburzano FOTO

Quello che sembrava essere un normale temporale si è trasformato in una violenta tromba d'aria che ha colpito la parte alta di Camburzano intorno alle 16 di oggi, 27 giugno. Il forte vento ha travolto e fatto cadere diverse piante in via Leonardo Bistolfi, la strada che collega il paese alla via per raggiungere Muzzano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, vista la grandezza di alcuni alberi, non hanno potuto completare l'intervento. Con loro anche il vicesindaco Alessandro Monti.

Nel frattempo, il sindaco Luca Menegon ha ordinato la chiusura della strada e del passaggio pedonale, anch'esso a rischio a causa di rami pericolanti e di piccole frane. Poco dopo l'accaduto i proprietari del terreno da cui arrivavano le piante si sono interessati alle varie possibilità per rimuoverle al più presto, in modo da ripristinare la viabilità il prima possibile.