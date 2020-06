Rovescia tre bidoni dei rifiuti sulla strada, forze dell'ordine cercano il responsabile

Ha rovesciato in strada tre bidoni dell'immondizia e quando ha visto che i residenti della zona lo avevano notato si è messo a minacciarli. È quanto accaduto ieri, 26 giugno, a Pray. Le forze dell'ordine giunte sul posto hanno identificato un 25enne pluripregiudicato come probabile responsabile dell'episodio, secondo le testimonianze dei vicini. Non avendo prove della sua colpevolezza e ascoltando la sua versione dei fatti, per la quale negava di aver compiuto un simile gesto, il giovane è stato però rilasciato senza conseguenze. Ulteriori controlli sono ora a cura delle forze dell'ordine, al fine di individuare l'autore dell'accaduto.