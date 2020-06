Parcheggio disabili occupato abusivamente, scatta la multa per un 36enne

Lascia l'auto in sosta nel parcheggio riservato ai disabili senza averne il permesso. È quanto accaduto ieri, 26 giugno, nel posteggio del supermercato Lidl di Biella. Ad accorgersi della presenza abusiva dell'auto, guidata da un cittadino marocchino di 36 anni, un disabile che aveva bisogno di parcheggiare in uno dei due posti a lui riservati, risultati entrambi occupati. Giunte sul posto le forze dell'ordine hanno sanzionato il parcheggiatore abusivo e controllato l'altra vettura in sosta: in questo caso, il conducente si era semplicemente dimenticato di esporre il contrassegno disabilità.