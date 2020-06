L'ultimo saluto di Salussola e del Biellese al suo sindaco Carlo Cabrio

Numerosi i cittadini e i colleghi presenti nella chiesa di Salussola oggi pomeriggio, 27 giugno, per l'ultimo saluto a Carlo Cabrio, sindaco del paese scomparso due giorni fa. Una grande folla ha applaudito all'arrivo della salma, rompendo il silenzio dettato dal dolore, mentre i bambini delle scuole del paese hanno consegnato i fiori. Presenti quasi tutti i primi cittadini biellesi, insieme a diversi amministratori provenienti da fuori provincia. Tra la folla anche gli onorevoli Cristina Patelli e Roberto Pella, il senatore Gilberto Pichetto, il consigliere regionale Michele Mosca.

Toccante l'omelia del parroco, don Lodovico De Bernardi, che ha raccontato alcuni aneddoti ricordandolo con emozione: "La prima volta che officiai messa qui in paese mi disse scherzosamente che voleva vedere quanto durava la mia predica e così la cronometrò. Carlo mi ha insegnato valori che le comunità devono rispettare, il buon governo e la buon politica. Con lui si poteva discutere di tutto, aveva un atteggiamento virtuoso, di esempio e di stimolo. Il voto al santo di cui si è fatto promotore rappresenta un'eredità per i cittadini di Salussola ed è importante per non dimenticare la nostra storia e per essere una cittadinanza attiva per il paese". A fine messa, i famigliari, i colleghi e i rappresentanti delle associazioni presenti sono intervenuti per dedicargli un ricordo.